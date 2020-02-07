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ENTREVISTA

Telefonia móvel é a principal reclamação do consumidor capixaba

O Procon-ES, em 2019, registrou 52.204 atendimentos. No ranking, telefonia móvel aparece em primeiro lugar, seguida de financeiras e bancos

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 13:22

Publicado em 

07 fev 2020 às 13:22
Um balanço divulgado pelo Procon Estadual revelou que a telefonia móvel liderou o ranking dos 52.204 atendimentos no Procon estadual em 2019. No mesmo período de 2018, os bancos estavam nessa primeira posição. As principais demandas estão relacionadas a cobrança indevida e descumprimento de contratos com as operadoras. Em segundo lugar ficaram financeiras e, depois, os bancos. Para falar sobre isso, a CBN Vitória conversou com o diretor-presidente do Instituto, Rogério Athayde.
Entrevista - Patricia Vallim - Rogério Athayde - 07-02-20
 
Ranking de atendimentos:
1º Telefonia móvel
2º Financeiras
3º Bancos
4º Energia elétrica
5º Telefonia fixa
6º Cartão de crédito
7º Aparelho de telefone
8º Água e esgoto
9º TV por assinatura
10º Móveis

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