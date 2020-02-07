Telefonia móvel é a principal reclamação do consumidor capixaba

Um balanço divulgado pelo Procon Estadual revelou que a telefonia móvel liderou o ranking dos 52.204 atendimentos no Procon estadual em 2019. No mesmo período de 2018, os bancos estavam nessa primeira posição. As principais demandas estão relacionadas a cobrança indevida e descumprimento de contratos com as operadoras. Em segundo lugar ficaram financeiras e, depois, os bancos. Para falar sobre isso, a CBN Vitória conversou com o diretor-presidente do Instituto, Rogério Athayde.
Entrevista - Patricia Vallim - Rogério Athayde - 07-02-20
Ranking de atendimentos:
1º Telefonia móvel
2º Financeiras
3º Bancos
4º Energia elétrica
5º Telefonia fixa
6º Cartão de crédito
7º Aparelho de telefone
8º Água e esgoto
9º TV por assinatura
10º Móveis