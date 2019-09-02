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FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Telefone 162 de denúncias em Cariacica começa a funcionar esta semana

Ouça a entrevista com o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 set 2019 às 11:53
A prefeitura de Cariacica vai disponibilizar até esta sexta-feira (06) uma linha de telefone 162 para moradores que quiserem contribuir com os trabalhos da Força Nacional de Segurança Pública. O prefeito Geraldo Luzia de Oliveira Junior, explicou em entrevista à CBN Vitória que este número já é de conhecimento da população da cidade, já que era utilizado pela ouvidoria do município e vai facilitar a interlocução com a comunidade. Segundo ele, funcionará também como um disque-denúncia.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prefeito Juninho - 02-09-19

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