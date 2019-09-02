Telefone 162 de denúncias em Cariacica começa a funcionar esta semana

A prefeitura de Cariacica vai disponibilizar até esta sexta-feira (06) uma linha de telefone 162 para moradores que quiserem contribuir com os trabalhos da Força Nacional de Segurança Pública. O prefeito Geraldo Luzia de Oliveira Junior, explicou em entrevista à CBN Vitória que este número já é de conhecimento da população da cidade, já que era utilizado pela ouvidoria do município e vai facilitar a interlocução com a comunidade. Segundo ele, funcionará também como um disque-denúncia.