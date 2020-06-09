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COVID-19

"Telecovid" ajuda a identificar sintomas do novo coronavírus

A plataforma é gratuita e pode ser acessada através do endereço www.telecovid.com

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 jun 2020 às 11:19
Um serviço online tem ajudado pessoas com sintomas respiratórios ou suspeita de contaminação pelo novo coronavírus no país. É o chamado "Telecovid", que permite com que médicos voluntários façam atendimentos gratuitos e auxiliem a população na identificação dos sintomas da doença.
Ele foi criado pelo médico cardiologista capixaba Jamil Cade, que atualmente reside em São Paulo. Em resumo, o serviço coloca o paciente em contato direto com médicos, que avaliam a gravidade do caso. Todo o serviço é feito de forma gratuita. A plataforma pode ser acessada pelo celular ou pelo computador, através do endereço www.telecovid.com, como explica em entrevista à CBN Vitória o médico Jamil Cade. Os atendimentos médicos são realizados todos os dias da semana, das 7h às 19h.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jamil Cade - 09-06-20

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