"Telecovid" ajuda a identificar sintomas do novo coronavírus

Um serviço online tem ajudado pessoas com sintomas respiratórios ou suspeita de contaminação pelo novo coronavírus no país. É o chamado "Telecovid", que permite com que médicos voluntários façam atendimentos gratuitos e auxiliem a população na identificação dos sintomas da doença.
Ele foi criado pelo médico cardiologista capixaba Jamil Cade, que atualmente reside em São Paulo. Em resumo, o serviço coloca o paciente em contato direto com médicos, que avaliam a gravidade do caso. Todo o serviço é feito de forma gratuita. A plataforma pode ser acessada pelo celular ou pelo computador, através do endereço www.telecovid.com, como explica em entrevista à CBN Vitória o médico Jamil Cade. Os atendimentos médicos são realizados todos os dias da semana, das 7h às 19h.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jamil Cade - 09-06-20