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Entrevista

Tecnologia vai permitir identificação de áreas de risco do Aedes aegypti no ES

Projeto, chamado de MI-Aedes, consiste na distribuição de armadilhas para a captura de mosquitos adultos em locais como residências

Publicado em 27 de Janeiro de 2017 às 14:49

Publicado em 

27 jan 2017 às 14:49
Uma tecnologia desenvolvida por uma empresa especializada em biotecnologia e em prevenção e controle epidemiológico, e cujo monitoramento será realizado pelo governo do Estado, vai permitir a identificação de áreas de risco do Aedes aegypti em todo o território do Espírito Santo. O projeto, chamado de MI-Aedes, consiste na distribuição de armadilhas para a captura de mosquitos adultos em locais como residências.
Segundo a biológa e diretora executiva e científica da Ecovec - empresa responsável pela desenvolvimento da tecnologia -, Cecília Marques Toledo, nos criadouros onde aparecerem acima de três mosquitos fêmeas na armadilha, por exemplo, a área é considerada de alta risco para a proliferação de doenças como a dengue, zika e Chikungunya.
"O monitoramento será semanal e daqui a três a quatro semanas já deveremos ter os primeiros indicativos das áreas de riscos no Espírito Santo", explicou em entrevista à Rádio CBN Vitória. Ainda segundo a bióloga, 7.300 armadilhas serão instaladas em todos os municípios do Espírito Santo.
Entrevista - Patricia Vallim - Cecilia Marques - 27-01-17

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