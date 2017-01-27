Tecnologia vai permitir identificação de áreas de risco do Aedes aegypti no ES

Uma tecnologia desenvolvida por uma empresa especializada em biotecnologia e em prevenção e controle epidemiológico, e cujo monitoramento será realizado pelo governo do Estado, vai permitir a identificação de áreas de risco do Aedes aegypti em todo o território do Espírito Santo. O projeto, chamado de MI-Aedes, consiste na distribuição de armadilhas para a captura de mosquitos adultos em locais como residências.

Segundo a biológa e diretora executiva e científica da Ecovec - empresa responsável pela desenvolvimento da tecnologia -, Cecília Marques Toledo, nos criadouros onde aparecerem acima de três mosquitos fêmeas na armadilha, por exemplo, a área é considerada de alta risco para a proliferação de doenças como a dengue, zika e Chikungunya.

"O monitoramento será semanal e daqui a três a quatro semanas já deveremos ter os primeiros indicativos das áreas de riscos no Espírito Santo", explicou em entrevista à Rádio CBN Vitória. Ainda segundo a bióloga, 7.300 armadilhas serão instaladas em todos os municípios do Espírito Santo.