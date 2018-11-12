Tecnologia vai ajudar a aferir qualidade do café

A Embrapa está desenvolvendo uma tecnologia que utiliza visão computacional e inteligência artificial para aferir a qualidade do café que é consumido no país, apenas “olhando” o pó. Chamada CoffeeClass, a tecnologia propicia um novo sistema de avaliação da bebida, até então feita pela análise sensorial de provadores humanos.

O pesquisador e desenvolvedor do sistema, Ednaldo José Ferreira, que é analista da Embrapa Instrumentação (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), explica que o foco do seu trabalho é gerar um aparato simples e de baixo custo, que pode ser operado sem dificuldades, com comandos mínimos, por todos os atores da cadeia do café, na própria fazenda, antes de sair do campo, nos laboratórios, cooperativas, torrefadoras, supermercados, cafeterias. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Vitória!