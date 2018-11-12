Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Tecnologia vai ajudar a aferir qualidade do café

A tecnologia propicia um novo sistema de avaliação da bebida, até então feita pela análise sensorial de provadores humanos

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 12:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 nov 2018 às 12:18
A Embrapa está desenvolvendo uma tecnologia que utiliza visão computacional e inteligência artificial para aferir a qualidade do café que é consumido no país, apenas “olhando” o pó. Chamada CoffeeClass, a tecnologia propicia um novo sistema de avaliação da bebida, até então feita pela análise sensorial de provadores humanos.
O pesquisador e desenvolvedor do sistema, Ednaldo José Ferreira, que é analista da Embrapa Instrumentação (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), explica que o foco do seu trabalho é gerar um aparato simples e de baixo custo, que pode ser operado sem dificuldades, com comandos mínimos, por todos os atores da cadeia do café, na própria fazenda, antes de sair do campo, nos laboratórios, cooperativas, torrefadoras, supermercados, cafeterias. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Vitória!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ednaldo José Ferreira - 12-11-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados