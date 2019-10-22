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Tecnologia QR Code vai divulgar atrativos turísticos do ES

Confira a entrevista concedida pelo Secretário estadual de Turismo, Dorval Uliana, sobre o assunto

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 18:29

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

22 out 2019 às 18:29
Novidades no setor do turismo capixaba. A Secretaria de Turismo (Setur) iniciou o uso da tecnologia do QR Code para divulgar os atrativos turísticos do Espírito Santo. O objetivo, segundo a secretaria, é facilitar o acesso do turista às informações dos destinos no Estado. Através do sistema, o turista terá acesso ao site www.descubraoespiritosanto.es.gov.br que reúne as informações turísticas do Estado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Secretário estadual de Turismo, Dorval Uliana, explicou que primeiro local a receber o novo sistema foi o Aeroporto de Vitória. A Rodoviária de Vitória também receberá o sistema QR Code ainda nesta semana. Confira! 
Entrevista - Lucas Valadão - Dorval Uliana - 22-10-19

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