Tecnologia QR Code vai divulgar atrativos turísticos do ES

Novidades no setor do turismo capixaba. A Secretaria de Turismo (Setur) iniciou o uso da tecnologia do QR Code para divulgar os atrativos turísticos do Espírito Santo. O objetivo, segundo a secretaria, é facilitar o acesso do turista às informações dos destinos no Estado. Através do sistema, o turista terá acesso ao site www.descubraoespiritosanto.es.gov.br que reúne as informações turísticas do Estado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Secretário estadual de Turismo, Dorval Uliana, explicou que primeiro local a receber o novo sistema foi o Aeroporto de Vitória. A Rodoviária de Vitória também receberá o sistema QR Code ainda nesta semana. Confira!