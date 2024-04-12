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Chuvas

Tecnologia no ES mapeia áreas com risco de alagamento; entenda o funcionamento

Ouça entrevista com o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 abr 2024 às 11:05
Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul
Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira
Um modelo matemático capaz de mapear áreas no Espírito Santo em risco de alagamento foi apresentado pelo governo do Estado em coletiva de imprensa realizada na sede do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES), nesta quinta-feira (11). A tecnologia pode ajudar municípios a evitar que novas construções e empreendimentos sejam feitas em áreas de risco. A apresentação ocorre em meio a recordação das chuvas fortes, entre os dias 22 e 23 de março, que atingiram o Sul do Estado deixaram mortes e destruição em vários municípios, levando o governador Renato Casagrande (PSB) a decretar situação de emergência em 13 cidades da região. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Pablo Lira - 12-04-24

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