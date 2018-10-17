Tecnologia de perícia criminal auxilia no combate a crimes

Você sabe como é feito o trabalho de perícia criminal? A perita criminal Mariana Dadalto, da Polícia Civil do Estado, criou uma metodologia alternativa para extrair drogas comuns e pesticidas do estômago após a morte, facilitando a elucidação de crimes. Ela apresentou sua experiência científica em agosto, na Bélgica, no maior evento de Toxicologia Forense do mundo.

Na sua explicação, o trabalho de análise do estômago de cadáveres é comum na perícia, principalmente quando o corpo está em estado de putrefação. O método desenvolvido pela perita capixaba representou um avanço na técnica de extração biológica, permitindo melhor resolução na identificação do agente tóxico causador da morte, como drogas, medicamentos ou agrotóxicos. Uma maior qualidade na perícia pode também auxiliar na redução de casos nos quais aparece “causa mortis indeterminada”.

Ela também explica que a análise do estômago é importante para descobrir qual foi a causa da morte determinada - podendo, assim, ser por agrotóxico, veneno ou outros medicamentos. Ela explica que, antigamente, os peritos criminais usavam o chamado composto de de clorofórmio - líquido incolor e volátil que produz efeito anestésico -, mas a utilização dele fazia mal tanto para os peritos quanto para o corpo - além de prejudicar os equipamentos que são utilizados.

Por isso, a perita Mariana Dadalto criou a metodologia chamada metodologia Quechers, que utiliza alguns sais e um polímero, fazendo com que toda a gordura que esteja no organismo seja retirada. Dessa maneira, facilita-se o trabalho da perícia. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela traz mais detalhes da pesquisa. Confira!