Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Tecnologia consegue prever inundação em Cachoeiro com até 12 horas de antecedência
Cidades

Tecnologia consegue prever inundação em Cachoeiro com até 12 horas de antecedência

Ouça detalhes na entrevista com o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 set 2023 às 11:05
Sistema de Alerta do Rio Itapemirim
Sistema de Alerta do Rio Itapemirim Crédito: Reprodução I Governo do ES
Uma tecnologia desenvolvida pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) consegue prever inundações na cidade de Cachoeiro de Itapemirim com até 12 horas de antecedência. A partir da instalação de três estações hidrológicas na Bacia do rio Itapemirim, a Agência monitora as cheias em períodos chuvosos e alerta a prefeitura e a defesa civil sobre potenciais perigos à população. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert detalha o uso do sistema. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Ahnert - 25-09-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados