Tecnologia consegue prever inundação em Cachoeiro com até 12 horas de antecedência

Uma tecnologia desenvolvida pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) consegue prever inundações na cidade de Cachoeiro de Itapemirim com até 12 horas de antecedência. A partir da instalação de três estações hidrológicas na Bacia do rio Itapemirim, a Agência monitora as cheias em períodos chuvosos e alerta a prefeitura e a defesa civil sobre potenciais perigos à população. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert detalha o uso do sistema. Ouça a conversa completa!