Técnica de respiração pode ser aliada de candidato no Enem

Neste domingo (17) acontece o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova demanda não só de estudos prévios, mas também de uma preparação do corpo e da mente. São, no primeiro dia, cinco horas e meia de duração, noventa questões e uma redação: uma verdadeira prova de concentração e resistência. Em entrevista à CBN Vitória, o psicólogo André Zonta, que é terapeuta cognitivo comportamental, explica que também é preciso preparar o corpo e a mente.