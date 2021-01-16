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1º DIA É NESTE DOMINGO

Técnica de respiração pode ser aliada de candidato no Enem

O entrevistado é o psicólogo e terapeuta cognitivo comportamental André Zonta

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 11:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 jan 2021 às 11:27
Candidatos fazendo a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) Crédito: Agência Brasil/Arquivo
Neste domingo (17) acontece o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova demanda não só de estudos prévios, mas também de uma preparação do corpo e da mente. São, no primeiro dia, cinco horas e meia de duração, noventa questões e uma redação: uma verdadeira prova de concentração e resistência. Em entrevista à CBN Vitória, o psicólogo André Zonta, que é terapeuta cognitivo comportamental, explica que também é preciso preparar o corpo e a mente.
Entrevista - Fabio Botacin - André Zonta - 13-01-21 - Cópia
"A respiração pode ser aliada do candidato durante a prova e em momentos de ansiedade", aponta. Ouça a entrevista completa!
DICAS:
- Manutenção de uma boa noite de sono;
- Sons relaxantes para relaxar a mente;
- Técnica de respiração: ele explica que pode se usar a sequência 4 x 1 x 4 x 1, sendo que inspire por quatro segundo e levemente deixe o ar sair por um segundo, repetindo em seguida;
- Importância da hidratação e da alimentação;
- Focar no presente.

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