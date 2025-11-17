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Saúde

Técnica de médico do ES reduz amputações em casos graves de pé diabético

Ouça entrevista com o médico cirurgião vascular, Eliud Garcia Duarte Junior

Publicado em 17 de Novembro de 2025 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 nov 2025 às 11:08
pé diabético
pé diabético Crédito: Shutterstock
O trabalho realizado pelo cirurgião vascular capixaba, Eliud Garcia Duarte Junior, se tornou referência internacional em medicina regenerativa aplicada ao tratamento do chamado pé diabético, problema que resultada em uma série de alterações que podem ocorrer nos pés de pessoas com diabetes não controlado. É um trabalho de referência na América Latina no tratamento de feridas complexas e condições que podem culminar em amputações.  O método desenvolvido pelo médico combina revascularização indireta com enxertos regenerativos feitos a partir da própria medula óssea e gordura do paciente. Os resultados têm chamado atenção fora do país: o estudo será apresentado no "VEITH Symposium", em Nova York (EUA), o maior congresso de cirurgia vascular do mundo. No Estado, o trabalho é aplicado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) São Lucas, onde ele coordena as pesquisas. Em entrevista à CBN Vitória, o médico detalha o trabalho. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Eliud Garcia Duarte Junior - 17-11-25.mp3

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