Técnica de médico do ES reduz amputações em casos graves de pé diabético

O trabalho realizado pelo cirurgião vascular capixaba, Eliud Garcia Duarte Junior, se tornou referência internacional em medicina regenerativa aplicada ao tratamento do chamado pé diabético, problema que resultada em uma série de alterações que podem ocorrer nos pés de pessoas com diabetes não controlado. É um trabalho de referência na América Latina no tratamento de feridas complexas e condições que podem culminar em amputações. O método desenvolvido pelo médico combina revascularização indireta com enxertos regenerativos feitos a partir da própria medula óssea e gordura do paciente. Os resultados têm chamado atenção fora do país: o estudo será apresentado no "VEITH Symposium", em Nova York (EUA), o maior congresso de cirurgia vascular do mundo. No Estado, o trabalho é aplicado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) São Lucas, onde ele coordena as pesquisas. Em entrevista à CBN Vitória, o médico detalha o trabalho. Ouça a conversa completa!