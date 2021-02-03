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ENTREVISTA

Teatro de Vila Velha será reformado; obra deve ser concluída em 1 ano

O entrevistado é o secretário municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 18:20

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

03 fev 2021 às 18:20
Fachada do Teatro Municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV
Localizado na Praça Duque de Caxias, em Vila Velha, o Teatro Hélio de Almeida Viana vai ser reformado. O prédio, que já foi sede da prefeitura e da câmara do município entre os anos 60 e 90, funciona como centro cultural, mas foi abandonado, e desde 2019, não recebe espetáculos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca, explicou que o edital de licitação da reforma já foi publicado e prevê um investimento de cerca de R$ 2,5 milhões. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Lucas Valadão - Paulo Renato - 03-02-21

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