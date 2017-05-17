TCU recebe pedido de redução de pedágio na BR-101

O Tribunal de Contas da União (TCU) deve avaliar um pedido de redução do reajuste no pedágio da BR-101 no Espírito Santo. Os novos valores passam a ser cobrados a partir desta quinta-feira (18). O pedido foi feito pela Comissão de Fiscalização Externa da 101 na Câmara dos Deputados. No entendimento dos parlamentares, o reajuste de 15,13% foge ao momento, já que há inúmeros questionamentos em análise, no próprio TCU, em um acórdão que apura irregularidades no andamento de obras na rodovia. O coordenador da comissão, deputado federal Marcus Vicente (PP), acredita que a decisão para redução do percentual aplicado ao pedágio sairá nos próximos dias. O reajuste do pedágio foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).