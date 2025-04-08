TCU quer que o cidadão capixaba avalie situação de pontes no ES

Como estão as pontes da sua cidade? Há sinalização adequada? A iluminação está ok? Consegue perceber alguma rachadura ou buraco? Essas são algumas perguntas que o Tribunal de Contas da União está fazendo aos cidadãos brasileiros, através de uma consulta pública disponível no site do órgão. O questionário - que pode ser respondido de forma anônima - busca concluir se motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres se sentem seguros nas vias que trafegam. Após a coleta dos dados, a ideia é que o Tribunal reforce a fiscalização das vias federais, responsabilidade do Ministério do Transportes, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). No Espírito Santo, 107 pontes estão cadastradas no banco de dados do governo federal. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor e Secretário do Tribunal de Contas da União no Espírito Santo, Leonardo Felippe Ferreira, explica as motivações para esse trabalho. Ouça a conversa completa!