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TCU quer que o cidadão capixaba avalie situação de pontes no ES

Ouça entrevista com o secretário do Tribunal de Contas da União no Espírito Santo, Leonardo Felippe Ferreira

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 abr 2025 às 11:40
TCU
Tribunal de Contas da União (TCU) em Brasília Crédito: Alan Marques/Folhapress
Como estão as pontes da sua cidade? Há sinalização adequada? A iluminação está ok? Consegue perceber alguma rachadura ou buraco? Essas são algumas perguntas que o Tribunal de Contas da União está fazendo aos cidadãos brasileiros, através de uma consulta pública disponível no site do órgão. O questionário - que pode ser respondido de forma anônima - busca concluir se motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres se sentem seguros nas vias que trafegam. Após a coleta dos dados, a ideia é que o Tribunal reforce a fiscalização das vias federais, responsabilidade do Ministério do Transportes, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). No Espírito Santo, 107 pontes estão cadastradas no banco de dados do governo federal. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor e Secretário do Tribunal de Contas da União no Espírito Santo, Leonardo Felippe Ferreira, explica as motivações para esse trabalho. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Leonardo Felippe -08-04-25.mp3

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