Tchau, verão! Outono traz mudanças no tempo no ES

O outono começa neste domingo (20), às 12h33 (horário de Brasília). A estação, de transição entre o verão e o inverno, vai até o dia 21 de junho às 06h14. E após dias seguidos de calor intenso, uma notícia refrescante: a nova estação traz, gradativamente, queda de temperatura para o Espírito Santo, como explica em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos.