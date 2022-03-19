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Tempo e Temperatura

Tchau, verão! Outono traz mudanças no tempo no ES

Ouça detalhes na entrevista com o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos

Publicado em 19 de Março de 2022 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mar 2022 às 11:09
Tchau, verão! Outono deve começar com frente fria no ES
Tchau, verão! Outono deve começar com frente fria no ES Crédito: Pixabay
O outono começa neste domingo (20), às 12h33 (horário de Brasília). A estação, de transição entre o verão e o inverno, vai até o dia 21 de junho às 06h14. E após dias seguidos de calor intenso, uma notícia refrescante: a nova estação traz, gradativamente, queda de temperatura para o Espírito Santo, como explica em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos.
Entrevista Fernanda Queiroz - Hugo Ramos - 19-03-22

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