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Taxistas vão gastar menos tempo para verificar taxímetros no ES

Ouça os detalhes na entrevista com o diretor-geral do Ipem, Rogerio Pinheiro

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mai 2021 às 11:13
Um novo sistema de simulação de pista vai otimizar a verificação de taxímetros no Espírito Santo. O novo simulador foi adquirido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES) e vai começar a ser utilizado ainda este mês. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do órgão, Rogerio Pinheiro, explica que o tempo de atendimento para a verificação do taxímetro será menor e as medições serão mais exatas. O investimento feito pelo Estado foi de R$ 120 mil. Acompanhe a entrevista completa!
"Até então, os taxímetros eram calibrados em uma pista reta de 1 quilômetro. Agora, a aferição dos taxímetro vai ser feita neste simulador de pista. A verificação será anual e trará mais eficiência aos taxistas, mais segurança aos usuários, pois a sociedade, cada vez mais, cobra mais precisão e qualidade nos serviços prestados”, disse o diretor-geral. Com a aquisição do simulador, o serviço será realizado na sede do Ipem com o tempo de execução reduzido, permitindo a ampliação do número de veículos verificados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogerio Pinheiro - 13-05-21.mp3

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