Taxista de Vitória terá aplicativo para concorrer com demais serviços eletrônicos

A prefeitura de Vitoria vai lançar em até 60 dias o aplicativo "Táxi Vix", que está em fase final de testes. Segundo a administração municipal, a ideia é proporcionar aos motoristas uma ferramenta tecnológica que possa fazer frente aos aplicativos com menor custo e mais benefícios aos taxistas. "Além de trazer, também, mais segurança para os usuários, que vão utilizar um veículo com motoristas devidamente licenciados na capital e com carros vistoriados anualmente", diz. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, explica como vai funcionar a ferramenta. A capital conta atualmente com 600 taxistas credenciados.