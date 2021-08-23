Taxista de Vitória terá aplicativo para concorrer com demais serviços eletrônicos

A prefeitura de Vitoria vai lançar em até 60 dias o aplicativo "Táxi Vix", que está em fase final de testes. Segundo a administração municipal, a ideia é proporcionar aos motoristas uma ferramenta tecnológica que possa fazer frente aos aplicativos com menor custo e mais benefícios aos taxistas. "Além de trazer, também, mais segurança para os usuários, que vão utilizar um veículo com motoristas devidamente licenciados na capital e com carros vistoriados anualmente", diz. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, explica como vai funcionar a ferramenta. A capital conta atualmente com 600 taxistas credenciados.
Ainda, de acordo com a administração municipal, o aplicativo vai ainda reduzir o uso de dinheiro e com isso o risco de assaltos, uma vez que vai aceitar todos os cartões e outras formas de pagamento. "A prefeitura ainda buscará parcerias para atrair benefícios para os taxistas, com empresas de seguro, rastreador, desconto em serviços e programa de fidelidade", informa. Hoje, Vitória conta com 625 permissionários cadastrados que atuam em vários pontos da Capital. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 23-08-21.mp3