Táxis de Vitória vão manter "bandeira 1" durante todo o verão

A tarifa referente à "bandeira 1" nos táxis de Vitória será mantida durante todo o ano. O objetivo é que os usuários não paguem a mais pelas "corridas" em épocas como as festas de fim de ano, como vinha acontecendo em anos anteriores.

O uso da "bandeira 2" na Capital continua a valer normalmente em dias úteis, das 20h às 6 horas, e das 14 horas de sábado às 6 horas de segunda-feira, além dos feriados. Segundo o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Thyago Hoffman, a diferenciação no valor da bandeira, nesse tipo de época do ano, "não é legal e correta para o consumidor".

Durante o mê de dezembro, a "bandeira 2" é adotada em diversas cidades do País e eleva o valor da corrida em aproximadamente 25%.

O uso dela na capital, reforçando, continua a valer todos os dias, das 20 às 6 horas, e das 14 horas de sábado às 6 horas de segunda-feira, além dos feriados e quando o táxi ultrapassa os limites do município.

Valores das tarifas de táxis

Bandeira (valor inicial da corrida ao ligar o taxímetro): R$ 4,44;

Bandeira 1: R$ 2,53 por quilômetro rodado;

Bandeira 2: R$ 3,04 por quilômetro rodado.

* Fonte PMV