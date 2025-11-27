  "Táxi Vix": aplicativo começa a funcionar na próxima segunda-feira (01)
Publicado em 27 de Novembro de 2025 às 11:06

Fernanda Queiroz

Táxi Vitória Crédito: André Luiz Silva Sobral | Prefeitura de Vitória
A prefeitura de Vitória anunciou, oficialmente, o lançamento de uma plataforma oficial para acionar corridas de táxi na Capital: o aplicativo "Táxi Vix", que vai intermediar a conexão entre motoristas e passageiros a partir da próxima segunda-feira (01). Segundo a administração municipal, por meio do aplicativo, os usuários terão a possibilidade de realizar corridas rápidas ou em horários agendados e preço conforme taxímetro. "As pessoas poderão solicitar uma corrida de maneira conveniente e facilitada, sem precisar procurar por táxis na rua ou fazendo ligações", explica a prefeitura. O usuário receberá informações detalhadas sobre o motorista, como nome, foto e avaliação, e, ainda, características do veículo, como modelo, cor e placa antes da chegada, além de poder "favoritar" o motorista. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 27-11-25.mp3

