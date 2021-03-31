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Taxas de juros altas travam crédito para indústrias; entenda

O entrevistado é o gerente Executivo Financeiro da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cícero Barcelos

Publicado em 31 de Março de 2021 às 17:41

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 mar 2021 às 17:41
Juros Crédito: Reprodução/Web
Taxas de juros elevadas, exigência de garantias e burocracia são as principais dificuldades apontadas pelos empresários para ter acesso ao crédito. De acordo com a pesquisa "Necessidades e dificuldades de acesso a crédito", da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), esses são os principais impedimentos apontados por 85,5% das indústrias capixabas que buscam por empréstimos. O levantamento foi realizado pelo Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC-ES) durante o mês de março de 2021, por meio de questionário a empresas de diversos segmentos da indústria. Nele, companhias de todo o Estado apontaram ainda os motivos que as levam a recorrer a um empréstimo.
Entrevista - Fabio Botacin - Cícero Barcelos - 31-03-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, gerente executivo financeiro da Findes, Cicero Barcelos, fala sobre o assunto. Ouça!

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