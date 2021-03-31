Taxas de juros altas travam crédito para indústrias; entenda

Taxas de juros elevadas, exigência de garantias e burocracia são as principais dificuldades apontadas pelos empresários para ter acesso ao crédito. De acordo com a pesquisa "Necessidades e dificuldades de acesso a crédito", da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), esses são os principais impedimentos apontados por 85,5% das indústrias capixabas que buscam por empréstimos. O levantamento foi realizado pelo Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC-ES) durante o mês de março de 2021, por meio de questionário a empresas de diversos segmentos da indústria. Nele, companhias de todo o Estado apontaram ainda os motivos que as levam a recorrer a um empréstimo.