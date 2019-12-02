Taxar aço exportado pelo ES pode impactar produtos americanos

Em uma publicação no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Brasil e Argentina têm desvalorizado as próprias moedas e, por conta disso, anunciou que vai retomar tarifas sobre aço e alumínio provenientes dos dois países da América do Sul. A decisão ainda não é clara sobre valor de tarifa ou produto especificado, assim não é possível medir o impacto no mercado siderúrgico do Espírito Santo, que tem a maior parte de suas vendas feitas para o mercado norte americano, como explica em entrevista à Rádio CBN Vitória, Durval Vieira de Freitas, Gerente do Fórum "Mais Negócios" da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).