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COVID-19

Taxa de transmissão para coronavírus volta a cair no Espírito Santo

Ouça os detalhes na entrevista com o diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 out 2020 às 11:35
Nesta edição do CBN Vitória você acompanha como destaque o comportamento da taxa de transmissão (RT) do novo coronavírus em nosso Estado nas últimas semanas. Com base nos acompanhamentos do núcleo de estudos que acompanha a pandemia, que inclui o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), referente a semana até o dia 25 de setembro, o "RT" no Espírito Santo é de 0,8. Em entrevista nesta quinta-feira (08), o diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira, traz as atualizações sobre o assunto. Na Grande Vitória, a taxa é de 0.86 e no interior 0,75. Os gráficos atualizados são construídos com base nos dados de 05 de outubro e tendo como parâmetro o Painel Covid-19. A média móvel de mortes também recuou para 9,79 e os estudos apontam que deve chegar na primeira semana de novembro abaixo de 3 mortes por dia.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Lira - 08-10-20
 

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