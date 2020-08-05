Taxa de transmissão para coronavírus cai para 0,66 no ES

A taxa de transmissão para o novo coronavírus no Espírito Santo atingiu esta semana o percentual de RT 0,66, um dos menores desde o início da pandemia. No entanto este número ainda não é para ser comemorado, pois até se chegar ao controle da pandemia, com taxa de transmissão zero, o que pode ocorrer até outubro próximo, as medidas de flexibilização devem ser cuidadosamente pensadas para não levar a uma nova onda. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (05), a Pós-doutora em Epidemiologia e Professora do Departamento de Enfermagem da Ufes, Ethel Maciel, explica o momento atual que vivemos na pandemia e o desafios dos próximos meses. Acompanhe