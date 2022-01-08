Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Covid no ES

Taxa de transmissão avança e pode voltar a ficar acima de 1

A informação é do diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 12:06

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 jan 2022 às 12:06
Sars-Cov-2, coronavírus, Covid-19
Coronavírus Crédito: Freepik
O Brasil voltou a registrar aumento na taxa de transmissão, que está em 1,29. Aqui no Espírito Santo, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, é importante destacar o resultado na preservação de vidas: o ES fechou o mês de dezembro 2021 com redução de 44% nos óbitos por Covid-19 na comparação com o mês de novembro de 2021 e com diminuição de 86% na comparação com dezembro de 2020. Impacto da gestão de risco da pandemia coordenada pelo governo do estado e do avanço da vacinação no território capixaba.
Mas um ponto merece atenção: na virada do ano a média móvel de casos confirmados registra o início de uma possível tendência de aumento no Estado e o número para o final de dezembro pode chegar a 1,06 no Espírito Santo. A média móvel de óbitos voltou a se aproximar de 3, de acordo com o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Ouça a entrevista completa.
Entrevista - Patricia Vallim - Pablo Lira - 08-01-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados