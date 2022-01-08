Taxa de transmissão avança e pode voltar a ficar acima de 1

O Brasil voltou a registrar aumento na taxa de transmissão, que está em 1,29. Aqui no Espírito Santo, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, é importante destacar o resultado na preservação de vidas: o ES fechou o mês de dezembro 2021 com redução de 44% nos óbitos por Covid-19 na comparação com o mês de novembro de 2021 e com diminuição de 86% na comparação com dezembro de 2020. Impacto da gestão de risco da pandemia coordenada pelo governo do estado e do avanço da vacinação no território capixaba.