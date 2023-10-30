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Saúde

Taxa de positividade para Covid-19 no ES já chega a 34%

Cinco pessoas morreram da doença neste mês de outubro. Ouça detalhes na entrevista com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 out 2023 às 11:08
Teste de Covid-19
Teste de Covid-19 Crédito: Pexels
Na última semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou que subiu para 34% a taxa de casos positivos de Covid-19 no Espírito Santo. Cinco pessoas morreram da doença neste mês de outubro. Ainda assim, apenas 14,9% da população capixaba foi imunizada com a dose de reforço da vacina bivalente. 
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, detalha o que levou ao aumento de casos no ES e quais medidas devem ser tomadas para evitar o contágio. Orlei destaca que em caso de sintomas de Covid, é preciso se testar e usar máscara de proteção facial. Com a positividade, o isolamento de sete dias é fundamental. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 30-10-23.mp3

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