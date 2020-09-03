Taxa de letalidade para deficiente é maior do que média do ES

Entre os pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo que estão estudando o Painel da Covid-19 no Estado está o professor Douglas Ferrari, do Centro de Educação. Deficiente visual, ele pesquisa a incidência e evolução da doença nas pessoas com deficiência. Os números levantados pelo pesquisador mostram o expressivo aumento de óbitos e de contaminação nesse segmento da população. Segundo ele, somente na última semana, o percentual de letalidade nesse público saltou de 3,65 para 4,9. Entre outros fatores, ele aponta a ausência de políticas públicas mais abrangentes direcionadas para os capixabas portadores de deficiências diversas.

Deste debate participa também a consultora em acessibilidade Mariana Reis, que alerta para a falta de informações relativas a pessoas com deficiência mortas ou infectadas pelo coronavírus nos dados oficiais. Considerando os níveis federal e estadual do Brasil, somente o Espírito Santo disponibiliza os números específicos de pessoas com deficiência que contraíram a covid-19.

O professor Douglas Ferrari chama atenção para os números que mostram o expressivo aumento de óbitos e de contaminação nesse segmento da população. De acordo com a última atualização do Painel Covid-19 ES, do governo do Estado, 3.590 pessoas com deficiência contraíram a covid-19 no Estado. Há também o registro de 175 óbitos e taxa de letalidade de 4,9%. Considerando os municípios, a taxa de letalidade do coronavírus em pessoas com deficiência chega a atingir 36,4 - que é o caso de Jerônimo Monteiro.