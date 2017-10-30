Taxa de iluminação vai bancar luzes de Natal e Convento em Vila Velha

Parte dos recursos da taxa de iluminação pública em Vila Velha será destinada também para iluminar o Convento da Penha, prédios e monumentos públicos e até a decoração de Natal. O ato possibilitará a contribuição para custeio das demandas do município referentes a iluminação pública.

A chamada contribuição para custeio contempla os serviços de fornecimento de iluminação para ruas, praças, avenidas, vias, praças esportivas, e outros logradouros de domínio público, de uso comum e livre acesso, de responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão ou permissão.

Nesta edição do CBN Cotidiano, o secretário Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras (SEMIPRO) de Vila Velha, Luiz Otávio Machado de Carvalho, detalha o tema. Confira!