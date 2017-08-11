Taxa de disponibilidade chega na conta de água ainda este ano

A tarifa de disponibilidade da Cesan começará a ser cobrada em outubro para quem ainda não fez a ligação do próprio imóvel à rede coletora de esgoto. De acordo com o presidente da Cesan, Pablo Andreão, em entrevista à Rádio CBN, as notificações já estão sendo emitidas pela companhia. A cobrança chegará à conta 90 dias após o comunicado, caso o proprietário não tenha feito a ligação.
O cálculo é feito com a somatória de uma parcela fixa (tarifa social, residencial, comércio e serviços, indústria e pública) mais uma parcela variável, calculada sobre o consumo do cliente. Ouça também na entrevista, o secretário de Estado de Controle e Transparência, Eugênio Ricas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eugênio Ricas e Pablo Andreão - 11-08-17