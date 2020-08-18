Tartarugas: Tamar reabre para visitação em Vitória e espera retomada

Fechado desde 19 de março, o Centro de Visitantes do Projeto Tamar, na Praça do Papa, Vitória, retomou as visitações no dia 23 de julho. De lá para cá, o projeto tem passado por um processo de reestruturação. Por conta da pandemia, o local teve sua estrutura de arrecadação afetada. Em entrevista ao CBN Cotidiano, gestora do Projeto Tamar de Vitória, Denise Rieth, deu mais detalhes sobre o momento vivido pelo projeto e como a população pode ajudar nesse momento do "novo normal", como ela própria sinaliza. Ouça!

"Em meio a esse cenário, um ponto importante é sinalizarmos pras pessoas de que forma elas podem ajudar ao Projeto Tamar e como podem participar dessa 'reconstrução' em meio ao 'novo normal'. Uma das formas, claro, dentro dos protocolos de saúde é visitando o nosso Centro de visitação, comprando em nossas lojas virtuais e, agora, também com a encomenda de máscaras direto dos polos de confecções, aqui no nosso caso, de Regência. Estamos nos adaptando a esse novo momento e contar com o auxílio da população e daqueles que admiram o nosso projeto é fundamental", explica Denise.