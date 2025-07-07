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Tarifa social de energia: saiba quem tem direito ao programa

Ouça detalhes na participação do gestor da EDP, Luciano Falce

Publicado em 07 de Julho de 2025 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 jul 2025 às 11:43
Rede elétrica, eletricidade, energia, linhas de transmissão
Rede elétrica, eletricidade, energia, linhas de transmissão Crédito: Pexels
A nova tarifa social de energia elétrica, que prevê gratuidade para famílias beneficiárias do Cadastro Único (CadÚnico) passou a valer desde o último sábado (5). Segundo dados do governo federal, cerca de 55 milhões de brasileiros serão beneficiados com desconto e 60 milhões com a isenção na conta de luz. Conforme as regras determinadas pela Medida Provisória 1300/2025, que está em fase de tramitação no Congresso Nacional e é válida para todo o Brasil, as famílias inscritas no programa terão isenção de cobrança no consumo mensal de energia até 80kWh. Para ter direito à tarifa social, não é necessário solicitar o benefício. Ele será concedido automaticamente às famílias que cumprem os requisitos do programa. Em entrevista à CBN Vitória, o gestor da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, Luciano Falce, esclarece as dúvidas sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luciano Falce – 07-07-25.mp3
Quem tem direito ao benefício
A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O objetivo do benefício é garantir desconto na conta de luz às famílias em situação de vulnerabilidade social.
Para receber o benefício, o consumidor deve estar enquadrado nos requisitos abaixo:
- Ter renda familiar mensal de até meio salário-mínimo por pessoa que vive na residência;
- Famílias com idosos de 65 anos ou pessoas com necessidades especiais que recebem BPC, o Benefício de Prestação Continuada da assistência social;
- Famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal de até 3 salários-mínimos, com pessoa portadora de doença ou patologia que demande o uso contínuo de aparelhos elétricos;
- Famílias indígenas e quilombolas;
- Estar inscrito no CadÚnico e com os dados atualizados no sistema;
- Famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários-mínimos, que tenham no domicílio portador de doença ou pessoas com deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico exija o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo;
A Tarifa Social é concedida automaticamente para as famílias que têm direito, porém, caso o cliente se enquadre nos critérios e não esteja inserido, pode solicitar por meios dos canais de atendimento da EDP. Todas as informações sobre as regras do benefício estão disponíveis no site www.edp.com.br/tarifasocial. Mais informações podem ser acessadas pelo WhatsApp (27) 99772-2549, através do 0800 721 0707 e nas agências de atendimento presencial.
Com a validação dos dados, o desconto já é aplicado a partir da próxima fatura. Vale lembrar que não é obrigatório que o membro familiar seja o titular da conta de consumo, basta apenas informar o vínculo com o imóvel, e que só é permitido um beneficiário por instalação elétrica. Importante também sempre manter o cadastro atualizado junto ao CRAS do município.
[fonte: EDP]

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