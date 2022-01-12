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Saúde

Tamiflu: quando tomar o remédio para gripe e os riscos

O remédio é prescrito para pacientes que apresentam Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, mas não é para todos

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 12:46

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 jan 2022 às 12:46
Pessoa doente, doença, resfriado, gripe, passar mal
Gripe Crédito: Pexels
A alta de casos de gripe pelo país tem provocado um aumento na procura de remédios para tratar a doenças, entre eles o Oseltamivir, popularmente conhecido como Tamiflu. O remédio é prescrito para pacientes que apresentam Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, mas quais devem ser os cuidados com relação ao seu uso? Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto fala sobre o uso do medicamento. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Lauro Ferreira Pinto - 12-01-22.mp3

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