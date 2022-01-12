Tamiflu: quando tomar o remédio para gripe e os riscos

A alta de casos de gripe pelo país tem provocado um aumento na procura de remédios para tratar a doenças, entre eles o Oseltamivir, popularmente conhecido como Tamiflu. O remédio é prescrito para pacientes que apresentam Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, mas quais devem ser os cuidados com relação ao seu uso? Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto fala sobre o uso do medicamento. Ouça as explicações completas!