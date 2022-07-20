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Saúde

Tamanho da barriga pode ser alerta para problemas de saúde?

Seu formato muda de acordo com fatores como gordura acumulada, alterações hormonais, idade, estilo de vida e doenças, entre outros

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 12:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 jul 2022 às 12:12
Barriga, saúde
Barriga, saúde Crédito: Pixabay
Na barriga estão presentes vários órgãos, como estômago, intestinos delgado e grosso, fígado, rins, que são sustentados por músculos e, em parte, ossos, como as costelas, na parte posterior. Também há nela presença de gordura, que se acumula, e tudo isso influencia no seu formato final, sujeito ainda a alterações hormonais e de idade, estilo de vida e doenças. Em entrevista à CBN Vitória, o médico endocrinologista Mário Sérgio Zen, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional do Espírito Santo (SBEM-ES), explica o que a barriga pode indicar sobre nossa saúde. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA PATRÍCIA VALIM - MÁRIO SÉRGIO ZEN - 19-07-22

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