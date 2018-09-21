Talk Show: Milton Jung debate papel dos pais na formação do cidadão

Neste sábado (22) o âncora do Jornal da CBN 1ª Edição estará em Vitória participando com os ouvintes da CBN de um Talk Show sobre Ética e Cidadania, temas presentes no mais novo livro do jornalista "É proibido calar! Precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos". Nesta sexta-feira (21), ao vivo no CBN Vitória, Milton já alimentou esta discussão falando do compromisso que pais, mães e responsáveis têm com este debate dentro de casa.