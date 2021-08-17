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Talibã no poder: o que significa a volta do grupo extremista

Quem responde é o professor de geografia, especialista em geopolítica mundial e deputado estadual, Sergio Majeski

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 ago 2021 às 12:03
AFG - AFEGANISTÃO/TALEBAN/PODER/RETOMADA/TALIBÃ - INTERNACIONAL
Combatentes do Talibã montam guarda na estrada que leva ao Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, no Afeganistão, nesta segunda-feira, 16 de agosto de 2021 Crédito: Rahmat Gul/Associated Press/Estadão Conteúdo
O Talibã voltou ao poder com uma ofensiva muito rápida, conquistando em semanas as províncias e a capital Cabul. O presidente afegão, Ashraf Ghani, fugiu do país. Nesta segunda-feira (17) imagens de um dia de caos ganharam o mundo, com mortes sendo registradas no aeroporto da capital, com milhares de pessoas invadindo a pista para tentar fugir. Em meio ao desespero, afegãos entraram em aviões estacionados e se agarraram a aeronaves prestes a decolar. Vídeos mostravam o que seriam pessoas caindo do céu após a decolagem. Nesta terça-feira (17) o Talibã anunciou uma "anistia geral" em todo o Afeganistão e pediu às mulheres que se juntem ao seu governo, em uma tentativa de convencer a população de que o grupo mudou. Mas o que esperar de um grupo extremista como este? Quem responde é o professor de geografia, especialista em geopolítica mundial e deputado estadual, Sergio Majeski em entrevista ao CBN Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sergio Majeski - 17-08-21.mp3

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