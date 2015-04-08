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BOAS PRÁTICAS

Tablets vão para a rua a serviço da segurança pública

Policiais Militares e Oficiais do Corpo de Bombeiros de diferentes Estados brasileiros estão participando em Vitória de um encontro nacional das instituições. No CBN Vitória desta quarta-feira dois representantes do Sul e um do Sudeste debateram sobre os desafios da segurança pública

Publicado em 08 de Abril de 2015 às 15:11

Publicado em 

08 abr 2015 às 15:11
Policiais Militares e Oficiais do Corpo de Bombeiros de diferentes Estados brasileiros estão participando em Vitória de um encontro nacional das instituições. Em pauta, o trabalho na segurança pública e boas práticas das corporações. No CBN Vitória desta quarta-feira (08) dois representantes do Sul e um do Sudeste debateram sobre os desafios da segurança pública e relataram como vem enfrentando a violência.
Em Santa Catarina, por exemplo, os policiais militares fazem da viatura um verdadeiro escritório ambulante. Com um tablet e uma pequena impressora conseguem finalizar Boletins de Ocorrências, Termo Circunstanciado e até fazer perícia em crimes cujo pena é de até dois anos.
Ouça as participações do Major do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Charles Acordi, do Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, Marcello Martinez Hipolito, e do Coronel da Polícia Militar de São Paulo, Elias Miler.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcello Hipólito, Charles Acordi, Elias Miller - 08-04-15

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