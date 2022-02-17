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Segurança

Suspeito de dar prejuízo em universitários fez mais de 120 vítimas no ES: como evitar golpe?

Ouça entrevista com o delegado Douglas Vieira, da Delegacia de Defraudações

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 fev 2022 às 11:51
Dinheiro, empréstimo, crédito
Crédito: Pexels
Um homem suspeito de dar golpes em universitários que contratavam serviços para realização de festas de formaturas fez ao menos 120 vítimas no Espírito Santo, além de causar um prejuízo de mais de R$ 1 milhão. Luís Carlos Vieira Júnior, de 39 anos, foi preso no último domingo (13) enquanto participava de um campeonato de jiu-jitsu, em Vitória. A Polícia Civil acredita que mais estudantes podem ter sido prejudicados pelo mesmo esquema. De acordo com o delegado Douglas Vieira, da Delegacia de Defraudações (Defa), foram 11 comissões de formatura de quatro universidades diferentes lesadas por Luís Carlos. Ele apontou que o número de vítimas já chegou a mais de 120, no entanto pode ser ainda maior. Ouça entrevista à CBN Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Delegado Douglas Vieira - 17-02-22
A defesa de Luís Carlos Vieira Junior informou através de nota que ingressará com pedido de liberdade e que o mesmo irá provar a inocência durante o processo.

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