Suspeito de dar prejuízo em universitários fez mais de 120 vítimas no ES: como evitar golpe?

Um homem suspeito de dar golpes em universitários que contratavam serviços para realização de festas de formaturas fez ao menos 120 vítimas no Espírito Santo, além de causar um prejuízo de mais de R$ 1 milhão. Luís Carlos Vieira Júnior, de 39 anos, foi preso no último domingo (13) enquanto participava de um campeonato de jiu-jitsu, em Vitória. A Polícia Civil acredita que mais estudantes podem ter sido prejudicados pelo mesmo esquema. De acordo com o delegado Douglas Vieira, da Delegacia de Defraudações (Defa), foram 11 comissões de formatura de quatro universidades diferentes lesadas por Luís Carlos. Ele apontou que o número de vítimas já chegou a mais de 120, no entanto pode ser ainda maior. Ouça entrevista à CBN Vitória.