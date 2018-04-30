SUS: pacientes recorrem à Justiça para conseguir remédio e internação

Nesta última semana, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu os critérios para quem deseja entrar em uma ação judicial porque não encontra um medicamento importante no Sistema Único de Saúde (SUS). As medidas podem contribuir para que pessoas com menor condição financeira possam obter os remédios necessários para a terapia e tratamento. A ação também é o caminho para familiares que tentam uma vaga de internação para pacientes que aguardam transferência em PAs ou UPAs. Confira nesta edição do CBN Cotidiano uma entrevista sobre o tema com a Defensora Pública do Espírito Santo Priscila Libório.