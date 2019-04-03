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CRECHE EM VILA VELHA

Surto: forma mais grave pode ocorrer até duas semanas após diarreia

É o que explica o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto em entrevista á CBN Vitória nesta quarta-feira (03)

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 12:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 abr 2019 às 12:37
A Prefeitura de Vila Velha informou nesta terça-feira (2) que o surto de diarreia que atingiu crianças e adultos numa creche particular da Praia da Costa é um caso raro e agressivo. O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto explica que há conhecimento de fatos como este nos Estados Unidos e Alemanha. E alerta que a forma mais grave da manifestação pode aparecer em até duas semanas após os primeiros sintomas de melhora da diarreia. Lauro Ferreira Pinto reforça que é neste momento que não pode haver descuido.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira Pinto - 03-04-19

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