Surto: forma mais grave pode ocorrer até duas semanas após diarreia

A Prefeitura de Vila Velha informou nesta terça-feira (2) que o surto de diarreia que atingiu crianças e adultos numa creche particular da Praia da Costa é um caso raro e agressivo. O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto explica que há conhecimento de fatos como este nos Estados Unidos e Alemanha. E alerta que a forma mais grave da manifestação pode aparecer em até duas semanas após os primeiros sintomas de melhora da diarreia. Lauro Ferreira Pinto reforça que é neste momento que não pode haver descuido.