Surto em ônibus na 3ª Ponte: pessoas mostram sinais de quadro psicótico antecipadamente

A terça-feira (28) no Espírito Santo foi marcada pelo episódio de uma pessoa que entrou em surto dentro de um ônibus do Transcol que passava na Terceira Ponte e tentou tomar a direção do veículo. Em entrevista ao CBN Cotidiano , a médica psiquiatra Letícia Mameri Trés , diretora da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), explica que os pacientes que caminham para um quadro psicótico apresentam sinais antecipadamente ao surto agudo.

Ela orienta que, em casos como o desta terça, a primeira atitude de quem presencia é ligar para o Serviço Móvel de Urgência (Samu), e depois tentar conversar com a pessoa em surto. Em último caso, deve ser feita a contenção física. "A doença psiquiátrica é muito estigmatizada, mas é uma doença como qualquer outra, então tome as mesmas atitudes como qualquer emergência de saúde", ela complementa. Ouça a entrevista completa: