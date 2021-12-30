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Saúde mental

Surto em ônibus na 3ª Ponte: pessoas mostram sinais de quadro psicótico antecipadamente

A entrevistada é a médica psiquiatra Letícia Mameri Trés, diretora da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes)

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 11:30

Pedro Cunha

Pedro Cunha

Publicado em 

30 dez 2021 às 11:30
Cérebro, pensamento, saúde mental
Cérebro, pensamento, saúde mental Crédito: Pixabay
A terça-feira (28) no Espírito Santo foi marcada pelo episódio de uma pessoa que entrou em surto dentro de um ônibus do Transcol que passava na Terceira Ponte e tentou tomar a direção do veículo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica psiquiatra Letícia Mameri Trés, diretora da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), explica que os pacientes que caminham para um quadro psicótico apresentam sinais antecipadamente ao surto agudo.
Ela orienta que, em casos como o desta terça, a primeira atitude de quem presencia é ligar para o Serviço Móvel de Urgência (Samu), e depois tentar conversar com a pessoa em surto. Em último caso, deve ser feita a contenção física. "A doença psiquiátrica é muito estigmatizada, mas é uma doença como qualquer outra, então tome as mesmas atitudes como qualquer emergência de saúde", ela complementa. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Leticia Mameri - 29/12/2021

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