Surto em creche: especialista explica a evolução da bactéria

A variação mais agressiva da bactéria Escherichia coli, que é enterohemorrágica, era conhecida como "bactéria do hambúrguer" após um surto nos EUA. Esse tipo específico foi encontrado em amostras de dois alunos da creche particular na Praia da Costa, onde há um surto de gastroenterite. A descoberta, feita no último sábado por uma equipe de pesquisadores da Ufes, ajuda no tratamento específico dos pacientes. É sobre o assunto que a gente conversa, agora, no CBN Cotidiano, com a microbiologista Liliana Spano. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Dra Liliana Spano - 05-04-19.mp3