Surto em creche: ainda falta identificar origem da bactéria

A prefeitura de Vila Velha ainda aguarda o resultado de análises de coletas realizadas na creche onde 17 casos de diarreia foram registrados nos últimos dias para identificar a origem e a família da bactéria Escherichia coli, também conhecida como E.coli encontrada no local. Segundo a chefe do Programa de Imunização de Vila Velha, Giovana Ramalho, há casos em que a e.coli é tão agressiva que é capaz de eliminar uma toxina que leva a um quadro hemorrágico. Os casos de diarreia começaram a ser registrados na segunda quinzena de março. Uma criança de 2 anos morreu.