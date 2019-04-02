Surto em creche: ainda falta identificar origem da bactéria

A prefeitura de Vila Velha ainda aguarda o resultado de análises de coletas realizadas na creche onde 17 casos de diarreia foram registrados nos últimos dias para identificar a origem e a família da bactéria Escherichia coli, também conhecida como E.coli encontrada no local. Segundo a chefe do Programa de Imunização de Vila Velha, Giovana Ramalho, há casos em que a e.coli é tão agressiva que é capaz de eliminar uma toxina que leva a um quadro hemorrágico. Os casos de diarreia começaram a ser registrados na segunda quinzena de março. Uma criança de 2 anos morreu.
Também em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Vigilância Sanitária de Vila Velha, Flavia Costa, explicou que o local onde a inspeção localizou equipamentos para fabricação artesanal de cerveja era inicialmente utilizado pela escola para depósito de inservíveis e que a presença dos equipamentos da cervejaria é incompatível com o ambiente escolar.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Giovana Ramalho - 02-04-19