Supermercados vão monitorar uso de agrotóxicos em frutas e legumes

As frutas, verduras e legumes comercializados nos supermercados capixabas vão contar com um controle a mais sobre o uso de agrotóxicos. É que as redes de supermercados estão aderindo a um Termo de Ajustamento de Conduta, após acordo com o Ministério Público Estadual. Pelo acordo assinado, os estabelecimentos comerciais são responsáveis pela qualidade do produto que é ofertado ao consumidor, o que inclui a aquisição de frutas, verduras e legumes de produtores que atendem a legislação em vigor.
Pelo acordo, os supermercados deverão realizar, a cada seis meses, exames laboratoriais em amostras de produtos para verificar as condições atuais sobre o uso de agrotóxicos. O objetivo é melhorar a qualidade dos alimentos e criar indicadores referentes ao acompanhamento, controle e fiscalização de resíduos de agrotóxicos na capital, como explica em entrevista à CBN Vitória, a promotora Sandra Lengruber, da Promotoria Cível de Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sandra Lengruber - 12-09-19