Supermercados vão monitorar uso de agrotóxicos em frutas e legumes

As frutas, verduras e legumes comercializados nos supermercados capixabas vão contar com um controle a mais sobre o uso de agrotóxicos. É que as redes de supermercados estão aderindo a um Termo de Ajustamento de Conduta, após acordo com o Ministério Público Estadual. Pelo acordo assinado, os estabelecimentos comerciais são responsáveis pela qualidade do produto que é ofertado ao consumidor, o que inclui a aquisição de frutas, verduras e legumes de produtores que atendem a legislação em vigor.