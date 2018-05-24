Supermercados podem ficar desabastecidos se greve continuar

O 4º dia de paralisação dos caminhoneiros no país já traz impactos para setores da economia capixaba. De acordo com o presidente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, desde o início da greve dos motoristas, os problemas com abastecimentos de alimentos estão se agravando, cada vez mais em todo o Estado.
Entrevista - Fabio Botacin - Helio Schneidder - 24-05-18.mp3
“As rodovias principais de acesso do Estado estão bloqueadas. Dessa forma, a cada hora que se passa o problema vai se agravando. Se fizermos um levantamento prévio em lojas, vamos ver que não está faltando tudo, mas sem perspectiva de fim, é claro, o problema se agrava. Segundo ele, os maiores problemas são com os alimentos perecíveis - que são aqueles que são abastecidos diariamente, como as frutas, verduras e carnes resfriadas.
Na explicação do gerente-executivo da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo (Faes), Murilo Pedroni, não há uma avaliação, até o momento, sobre os efeitos sentidos com a paralisação. Entretanto, nas próximas horas a situação pode acarretar em problemas no abastecimento de culturas específicas do Espírito Santo, como as de hortifruti. “Na região Sul do Estado, por exemplo, já estamos recebendo relatos de dificuldades de acesso a esses produtos”, explica.