Supermercados podem ficar desabastecidos se greve continuar

O 4º dia de paralisação dos caminhoneiros no país já traz impactos para setores da economia capixaba. De acordo com o presidente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, desde o início da greve dos motoristas, os problemas com abastecimentos de alimentos estão se agravando, cada vez mais em todo o Estado.

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“As rodovias principais de acesso do Estado estão bloqueadas. Dessa forma, a cada hora que se passa o problema vai se agravando. Se fizermos um levantamento prévio em lojas, vamos ver que não está faltando tudo, mas sem perspectiva de fim, é claro, o problema se agrava. Segundo ele, os maiores problemas são com os alimentos perecíveis - que são aqueles que são abastecidos diariamente, como as frutas, verduras e carnes resfriadas.