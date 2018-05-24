Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Caminhoneiros

Supermercados podem ficar desabastecidos se greve continuar

Os problemas com abastecimentos de alimentos estão se agravando cada vez mais em todo o Estado.

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 16:10

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 mai 2018 às 16:10
O 4º dia de paralisação dos caminhoneiros no país já traz impactos para setores da economia capixaba. De acordo com o presidente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, desde o início da greve dos motoristas, os problemas com abastecimentos de alimentos estão se agravando, cada vez mais em todo o Estado.
Entrevista - Fabio Botacin - Helio Schneidder - 24-05-18.mp3
“As rodovias principais de acesso do Estado estão bloqueadas. Dessa forma, a cada hora que se passa o problema vai se agravando. Se fizermos um levantamento prévio em lojas, vamos ver que não está faltando tudo, mas sem perspectiva de fim, é claro, o problema se agrava. Segundo ele, os maiores problemas são com os alimentos perecíveis - que são aqueles que são abastecidos diariamente, como as frutas, verduras e carnes resfriadas.
Na explicação do gerente-executivo da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo (Faes), Murilo Pedroni, não há uma avaliação, até o momento, sobre os efeitos sentidos com a paralisação. Entretanto, nas próximas horas a situação pode acarretar em problemas no abastecimento de culturas específicas do Espírito Santo, como as de hortifruti. “Na região Sul do Estado, por exemplo, já estamos recebendo relatos de dificuldades de acesso a esses produtos”, explica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados