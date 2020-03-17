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Supermercados não vão fechar aos domingos, garante Acaps

Ouça entrevista com o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider

Publicado em 17 de Março de 2020 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mar 2020 às 11:43
O surto de coronavírus causou uma corrida aos supermercados em todo o mundo, inclusive no Espírito Santo. Nas prateleiras dos mercados capixabas, é possível perceber a procura principalmente por itens de higiene pessoal e material de limpeza. Mas esta correria não é necessária, já que não há risco de desabastecimento.
Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (17), o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, garantiu que não irá faltar produtos nos estabelecimentos comerciais. A Acaps também informa que os supermercados no Espírito Santo permanecerão funcionando em horário normal de atendimento. Não há previsão, pelo menos por enquanto, de fechamento aos domingos, nem de extensão do horário de funcionamento dos supermercados em dias semana.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hélio Schneider - 17-03-20

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