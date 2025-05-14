Supermercados defendem contrato de trabalho por hora; entenda

Representantes do setor supermercadista defenderam nesta segunda-feira (12) o contrato de trabalho por hora como solução para a dificuldade de admissão de funcionários. O tema foi abordado durante a abertura do festival Apas Show, feira de alimentos e bebidas, que será realizado até a próxima quinta-feira (15), em São Paulo. Um dos que se pronunciaram acerca do assunto foi o presidente da Associação Paulista de Supermercados, Erlon Ortega. Ele afirmou ainda que os empregadores têm encontrado dificuldade para preenchê-los, já que os trabalhadores têm demandado outros regimes de trabalho. Ortega ressaltou, ainda, que o setor deveria ser classificado como serviço essencial, "pois, na prática, somos essenciais para o abastecimento desse país, e mostramos isso, principalmente, na pandemia". Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, também fala sobre o assunto. Para Schneider, esta seria uma possibilidade para preencher as cerca de 5 mil vagas que estão abertas e não são ocupadas por trabalhadores no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!