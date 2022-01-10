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Fraude

Supermercados comercializam azeites proibidos no ES; são 24 marcas irregulares

Saiba como denunciar em caso de suspeita

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 12:13

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 jan 2022 às 12:13
Azeite de oliva
Azeite de oliva Crédito: Pexels
Mesmo com a proibição determinada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), supermercados do Espírito Santo comercializavam marcas de azeite irregulares. É o que constatou uma investigação da Polícia Civil, que apreendeu mais de 240 garrafas do produto na última semana. Oito estabelecimentos foram flagrados vendendo as marcas proibidas, nos bairros José de Anchieta e Cidade Continental, na Serra; Areinha e Nova Bethânia, em Viana; Bela Vista, em Cariacica; Alecrim, em Vila Velha; Jardim Camburi e Fradinhos, em Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), traz os detalhes. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Eduardo Passamani - 10-01-22
Confira a lista das marcas irregulares:
  1. Alcazar
  2. Alentejano
  3. Anna
  4. Barcelona
  5. Barcelona Vitrais
  6. Castelo dos Mouros
  7. Coroa Real
  8. Da Oliva
  9. Del Toro
  10. Do Chefe
  11. Épico
  12. Fazenda Herdade
  13. Figueira da Foz
  14. llha da Madeira
  15. Monsanto
  16. Monte Ruivo
  17. Porto Galo
  18. Porto Real
  19. Quinta da Beira
  20. Quinta da Regaleira
  21. Torre Galiza
  22. Tradição
  23. Tradição Brasileira
  24. Valle Viejo

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