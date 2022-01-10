Supermercados comercializam azeites proibidos no ES; são 24 marcas irregulares

Mesmo com a proibição determinada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), supermercados do Espírito Santo comercializavam marcas de azeite irregulares. É o que constatou uma investigação da Polícia Civil, que apreendeu mais de 240 garrafas do produto na última semana. Oito estabelecimentos foram flagrados vendendo as marcas proibidas, nos bairros José de Anchieta e Cidade Continental, na Serra; Areinha e Nova Bethânia, em Viana; Bela Vista, em Cariacica; Alecrim, em Vila Velha; Jardim Camburi e Fradinhos, em Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), traz os detalhes. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Eduardo Passamani - 10-01-22
Confira a lista das marcas irregulares:
- Alcazar
- Alentejano
- Anna
- Barcelona
- Barcelona Vitrais
- Castelo dos Mouros
- Coroa Real
- Da Oliva
- Del Toro
- Do Chefe
- Épico
- Fazenda Herdade
- Figueira da Foz
- llha da Madeira
- Monsanto
- Monte Ruivo
- Porto Galo
- Porto Real
- Quinta da Beira
- Quinta da Regaleira
- Torre Galiza
- Tradição
- Tradição Brasileira
- Valle Viejo