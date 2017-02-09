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Caos no Espírito Santo

Supermercadistas contratam segurança particular para garantir o funcionamento

Mas, mesmo assim, a insegurança da população é presente entre clientes e funcionários

Publicado em 09 de Fevereiro de 2017 às 02:40

Publicado em 

09 fev 2017 às 02:40
Assim como outros estabelecimentos, vários supermercados estão enfrentando invasões e saques de mercadorias e equipamentos. O presidente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, não arriscou uma estimativa de prejuízos, mas afirmou que os valores serão altos, não só por mercadorias roubadas, mas, também, pelos maquinários levados ou destruídos.
Ele relata que alguns supermercadistas contrataram segurança particular para garantir o funcionamento, mas, mesmo assim, a insegurança é percebida entre os clientes e funcionários. A orientação da Acaps é que os estabelecimentos abram, mas que todos fiquem atentos a movimentação na região e fechem as portas em caso de qualquer situação adversa.
Entrevista - Patricia Vallim - Helio Schneider - 08-02-17.mp3

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