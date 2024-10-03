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Capixabas Pelo Mundo

Superação e alguns perrengues: a vida de uma capixaba em Portugal

Conheça a história de Lúcia Moraes

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 17:38

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

03 out 2024 às 17:38
Incêndio em apartamento superlotado expõe crise na habitação para imigrantes em Portugal
Incêndio em apartamento superlotado expõe crise na habitação para imigrantes em Portugal Crédito: Pixabay
Nesta edição de "Capixabas Pelo Mundo", conheceremos a história de Lúcia Moraes. Da chegada à Alemanha até o estabelecimento de uma nova vida em Portugal, Lúcia revela como ela e seu marido superaram as dificuldades e conquistaram seus sonhos após enfrentar perrengues e reviravoltas. Com 28 anos de experiência como cabeleireira, Lúcia encontrou no exterior novas oportunidades de crescimento e inspiração, sem nunca perder o amor por sua terra natal. Juntos, conquistaram seus sonhos e agora inspiram outros imigrantes. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 03-10-24

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