Superação e alguns perrengues: a vida de uma capixaba em Portugal

Nesta edição de "Capixabas Pelo Mundo", conheceremos a história de Lúcia Moraes. Da chegada à Alemanha até o estabelecimento de uma nova vida em Portugal, Lúcia revela como ela e seu marido superaram as dificuldades e conquistaram seus sonhos após enfrentar perrengues e reviravoltas. Com 28 anos de experiência como cabeleireira, Lúcia encontrou no exterior novas oportunidades de crescimento e inspiração, sem nunca perder o amor por sua terra natal. Juntos, conquistaram seus sonhos e agora inspiram outros imigrantes. Ouça a conversa completa!