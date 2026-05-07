Super El Niño: o que está previsto para Espírito Santo?

Cientistas no mundo preveem um "Super El Niño", projetado para 2026/2027, que é um fenômeno de aquecimento extremo no Oceano Pacífico. Dados recentes indicam alta probabilidade de um evento intenso. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA), a La Niña, que começou em 2025, está se encerrando ou mesmo finalizada. Ela deu lugar a uma fase neutra. Depois disso, haveria uma transição para o El Niño, mas um "super El Niño", com intensidade maior, que tem 61% de chance de surgir entre maio e julho deste ano. Ele deve persistir até, pelo menos, o final de 2026. No Brasil, os efeitos variam conforme cada região, podendo gerar seca ou chuvas acima da média. Além disso, as chuvas fortes recentes que provocaram mortes no Nordeste também deixaram o país inteiro em alerta. Vamos entender melhor o assunto com o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos.