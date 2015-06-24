Diagnóstico inédito divulgado pelo Ministério do Esporte sobre a prática de esportes e atividades físicas mostra que 41,2% dos brasileiros e 50,4% das brasileiras são sedentários. O sudeste é a região do país que concentra o maior número de sedentários, 54,4%, como explica em entrevista ao CBN Vitória o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Doutor em Educação Física e consultor do Ministério do Esporte, Carlos Nazareno Ferreira Borges. A faixa etária mais expressiva de brasileiros que pratica esporte ou atividade física é entre 16 e 24 anos. E sem surpresas, o futebol aparece como o esporte preferido. O professor Carlos Nazareno explicou qual a frequência ideal para a prática esportiva e qualidade de vida.