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Sudeste é a região do país que concentra o maior número de sedentários

Pesquisa divulgada pelo Ministério do Esporte mostra que índice de sedentários na região chega a 54,4%

Publicado em 24 de Junho de 2015 às 16:02

Publicado em 

24 jun 2015 às 16:02
Diagnóstico inédito divulgado pelo Ministério do Esporte sobre a prática de esportes e atividades físicas mostra que 41,2% dos brasileiros e 50,4% das brasileiras são sedentários. O sudeste é a região do país que concentra o maior número de sedentários, 54,4%, como explica em entrevista ao CBN Vitória o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Doutor em Educação Física e consultor do Ministério do Esporte, Carlos Nazareno Ferreira Borges. A faixa etária mais expressiva de brasileiros que pratica esporte ou atividade física é entre 16 e 24 anos. E sem surpresas, o futebol aparece como o esporte preferido. O professor Carlos Nazareno explicou qual a frequência ideal para a prática esportiva e qualidade de vida. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Nazareno Ferreira Borges - 24-06-15

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